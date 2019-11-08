Голова МЗС Німеччини анонсував саміт у Нормандському форматі [ Редактировать ]
Саміт у Нормандському форматі відбудеться за кілька тижнів. Про це заявив німецький міністр закордонних справ Хайко Маас. За його словами, Берлін працює над підготовкою цієї зустрічі.
Дипломат зазначив, нині втілюються домовленості, досягнуті в рамках Мінського процесу, і Німеччина прагне зберегти прогресивну динаміку. Хоча деякі важливі передумови для зустрічі досі не виконані.
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