Деякі важливі передумови для зустрічі досі не виконані

Саміт у Нормандському форматі відбудеться за кілька тижнів. Про це заявив німецький міністр закордонних справ Хайко Маас. За його словами, Берлін працює над підготовкою цієї зустрічі.

Дипломат зазначив, нині втілюються домовленості, досягнуті в рамках Мінського процесу, і Німеччина прагне зберегти прогресивну динаміку. Хоча деякі важливі передумови для зустрічі досі не виконані.