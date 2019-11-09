Под Одессой произошла смертельная авария на воде [ Редактировать ]
В пятницу, 8 ноября, в Одесской области в результате столкновения двух рыбацких лодок погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.
По предварительным данным, столкновение лодок произошло из-за ограниченной видимости в тумане, а также из-за отсутствия осветительных огней на одном из них.
В результате столкновения один из рыбаков погиб, еще один был травмирован. Полиция открыла уголовное производство по части 3 статьи 276 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил безопасности движения или эксплуатации водного транспорта.
Ранее сообщалось, что под Одессой яхта протаранила лодку, а также под Запорожьем в море столкнулись лодки.
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