В пятницу, 8 ноября, в Одесской области в результате столкновения двух рыбацких лодок погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

По предварительным данным, столкновение лодок произошло из-за ограниченной видимости в тумане, а также из-за отсутствия осветительных огней на одном из них.

В результате столкновения один из рыбаков погиб, еще один был травмирован. Полиция открыла уголовное производство по части 3 статьи 276 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил безопасности движения или эксплуатации водного транспорта.

Ранее сообщалось, что под Одессой яхта протаранила лодку, а также под Запорожьем в море столкнулись лодки.