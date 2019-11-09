Известная украинская певица Настя Каменских (NK), которая недавно показала свою маму, шокировала фанатов новой публикацией. Так, в своем Instagram Настя показала снимок с офиса журнала Playboy в Мексике.

Известно, что Настя вместе с Потапом находятся в путешествии. Как объяснила сама артистка ранее, она устроила тур по стране и готовится удивлять фанатов.

"Скоро будет что-то горячее", - интригующее подписала фото звезда.

Фото: instagram.com/kamenskux

Фанаты были взбудоражены такой новостью о Насте. Они тут же "забросали" популярную исполнительницу вопросами и лестными комментариями.

"Молодчинка", "Перебор, фу", "Давай Настюха, всем покажи!", "Красотка, молодец", "Опускаешься", - написали поклонники.

Ранее мы писали о том, что Каменских поразила сексуальным образом в купальнике.