"Опускаешься": Каменских обвинили в пошлости [ Редактировать ]
Известная украинская певица Настя Каменских (NK), которая недавно показала свою маму, шокировала фанатов новой публикацией. Так, в своем Instagram Настя показала снимок с офиса журнала Playboy в Мексике.
Известно, что Настя вместе с Потапом находятся в путешествии. Как объяснила сама артистка ранее, она устроила тур по стране и готовится удивлять фанатов.
"Скоро будет что-то горячее", - интригующее подписала фото звезда.
Фото: instagram.com/kamenskux
Фанаты были взбудоражены такой новостью о Насте. Они тут же "забросали" популярную исполнительницу вопросами и лестными комментариями.
"Молодчинка", "Перебор, фу", "Давай Настюха, всем покажи!", "Красотка, молодец", "Опускаешься", - написали поклонники.
Ранее мы писали о том, что Каменских поразила сексуальным образом в купальнике.
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