"Безумные кудряшки": Настя Каменских показала маму [ Редактировать ]
Известная украинская певица Настя Каменских (NK), которая недавно поразила сексуальным образом в купальнике, ошарашила фанатов снимком своей мамы. Так, в своем Instagram Настя разместила фото матери с поздравлениями с днем ее рождения.
"Мое солнышко, моя мама! Я поздравляю тебя с днем твоего рождения и пожалуйста оставайся такой же красивой и такой веселой, какая ты есть. А все остальное мы устроим", - написала звезда.
Фото: instagram.com/kamenskux
Поклонники были восхищены такими теплым отношениями Насти с мамой. Они "забросали" звездную маму поздравлениями и комплиментами.
"Красотка! Вообще у Насти прекрасные родители", "Поздравляю! Спасибо за талантливую дочь", "Безумные кудряшки", "Очень красивая мама", - написала юзеры соцсети.
Ранее мы писали о том, что Астафьева ошарашила сменой имиджа, а также Леся Никитюк случайно засветила грудь в купальнике.
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