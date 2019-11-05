Украинская артистка Настя Каменских показала фото в купальнике на своей странице в Instagram stories.

В кадре артистка позирует в бикини, хвастаясь изгибами своего тела и соблазнительной фигурой после похудения.

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Так, сначала Каменских показала грудь в купальнике, затем поворачивается к камере спиной, демонстрируя ягодицы.

В кадре видно, что артистка заметно похудела.

Раньше сообщалось о том, что Каменских взбудоражила фанатов новым фото с отдыха в Мексике. А также Настя Каменских в открытом топе похвасталась формами.