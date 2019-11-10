На Донбасі сьогодні поранено чотирьох українських військових. Противник бив по наших позиціях п'ять разів. І хоча в Богданівці та в Золотому сили розводять, на суміжних ділянках фронту тривають бої.

З передової - репортаж Ігоря Левенка.

"Їхні автомобілі їздять постійно - уже навіть не бояться, тому що ми не відкриваємо вогонь. В основному, вдень - тиша, а вночі бувають перестрілки - в основному зі стрілецької зброї".

Позиції армійців в околицях уже відомої Богданівки. Поблизу ділянка розведення сил. До неї якась сотня метрів. Утім те, що відбувається тут і там, важко навіть порівняти.

"Да, это совсем два разных мира, как говорят, - у нас, две реальности".

За місцем розведення військ пильнують спостерігачі ОБСЄ. Там панує тиша, а от на сусідніх ділянках кількість ворожих провокацій зросла.

"Перед нами находится так называемая "серая зона", в которую не могут заходить ни мы, ни противник. Но вечером, обычно вечером, - порядка двух-рех единиц транспорта заходит в эту зону и после этого начинается обстрел позиций, на которых, ми сейчас находимся".

А це вже Луганщина. До ділянки розведення сил в Золотому-4 прикута увага чи не всього світу. Та попри це тиждень на фронті минув геть неспокійно. Селище Новотошківка за 10 кілометрів від Золотого.

"Кажуть ,що осколки розліталися по селищу - такого ще не було і ми вже звикли до тиші, але вчора - це було дуже потужно".

Олена Згурська, директорка школи в Новотошківці, розповідає як доводилося ховати дітей у підвалі, адже бойовики вдарили по околицях селища з артилерії. Старшокласник Данило зізнається, вмить згадалися навички виживання, здобуті ще на початку бойових дій.

"Начали стрелять, прозвенел сначала звонок и сказали, что начинается обстрел и мы неспеша начали спускаться сюда. Там были дети и тут сидели", - розповідає Данило, учень Новотошківської школи.

"Дітки тільки позасинали, - швидко їх будили, сонних одягали і виносили. Ті, хто трішки постарше - ті самі йшли, а менших виносили два вихователя і два помічника вихователів", - розповідає Ірина Адамович, вихователька дитячого садка.

Новотошківська школа об'єднана з дитсадком. Малеча, дуже злякалася:

"И пошли мы потом, просто побежали - в подвал".

"Обстріл тривав з важкого озброєння близько години. Було точно три прихода 122 міліметра САУ, були приходи 82-мм мінометів і приходи 120 міліметрових мінометів", - розповідає Микола, військовослужбовець Збройних сил України.

Та армійці на провокації не відповіли. Обстріли пересиділи в укриттях. Кажуть, усе - задля виконання політичних угод.