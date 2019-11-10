У Карпатах бурі ведмеді в пошуках їжі заходять у села і порпаються у смітниках. Одного такого місцеві жителі навіть зняли на телефон.

Коли хижаки поховаються по барлогах і припинять лякати селян? - з'ясовувала Жанна Дутчак.

Це відео бурого ведмедя, що копирсається у смітнику, кілька днів тому випадково відзняв на телефон житель села Буковець, що на Івано-Франківщині. Клишоногий - не тутешній, прийшов із румунських лісів, - кажуть зоозахисники. До людських осель його пригнав голод. Зараз хижаки готуються до сплячки, і активно накопичують жир.

"Вони постійно ходять в пошуках їжі, вони знають - де, коли, які рослини ще можна знайти, вони знають - де є пасіки, вони знають, де знайти мертвих тварин, знайти якісь смітники. Вони не втрачають надії щось поїсти, щоб запастися більше жиром на зиму", - зазначив Володимир Бучко, заступник директора Галицького національного природного парку на Івано-Франківщині.

На пошуки їжі ведмеді зараз витрачають близько двадцяти годин на добу. Знайти поживу в лісі з кожним роком стає дедалі складніше, - розповідає Володимир Бучко. Головні харчі - чорницю - улітку повністю визбирують люди. Голод клишоногих заводить у села. І блукатимуть ними звірі, доки не заляжуть у сплячку - а це приблизно в грудні. Раніше - лише якщо випаде сніг і вдарять сильні морози.

А ось у центрі реабілітації диких тварин Галицького національного природного парку ведмедиця Маша вже спить. У самки хворі суглоби, - пояснюють працівники центру, - тому вона залягає раніше. Утім, інші її родичі в барліг не поспішають. Доки тепло, не втрачають нагоди поласувати смачненьким.

"Вони дуже великі ласуни, дуже люблять горішки, люблять сухофрукти, виноград родзинки. Сьогодні зранку вони з'їли моркву, з'їли рибу. Рибу вони щодня їдять - це їх основний корм на зараз. Риба жирна - це лосось, він дуже жирний, їм треба запасатися енергією на зиму", - розповідає Олег Романів, лікар ветеринарної медицини.

Чотирьох червонокнижних ведмедів - Діну та її трьох дітей - Надю, Машу й Мира привезли сюди зоозахисники з Херсонського зоопарку два роки тому. Замість тісних кліток, у них вольєр завбільшки з два гектари просто серед лісу. Торік, розповідають працівники центру, бурі вперше залягли в сплячку.

"Самки зазвичай лягають набагато швидше і пізніше встають, самці не так швидко залягають. Вони довго мандрують, і коли настають сильні морози, аж тоді вони залягають. Сон не глибокий. Мир любить десь серед зими прийти і будити, витягти із барлоги сестру, йому скучно зимою, нема з ким погратися", - розповідає Володимир Бучко, заступник директор Галицького національного природного парку на Івано-Франківщині.

Прокидаються зі сплячки й ведмеді у дикій природі - серед зими виходять зі свого барлогу попити води з потічка. Або ж узагалі не залягають у сплячку, якщо зима м'яка. Судячи з прогнозів синоптиків, цього року вона буде саме такою.