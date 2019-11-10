11 ноября - 315-й день года пр григорианскому календарю. До конца года осталось еще 50 дней.

В православной церкви 11 ноября почитается память двух святых - Аврамия Ростовского и Анастасии Римляныни. Известно, что святая Анастасия жила в III веке на территории Рима. Родилась она в зажиточной семье, но осиротела достаточно рано, и на воспитание ее взяла христианская женская община, которой руководила старица София.

Главные приметы:

Если на Федора снег или дождь идет, то 21 ноября будет оттепель.

Облака низко движутся по небу - жди похолодания.

Если провести этот день со своей семьей, то она, согласно приметам, будет дружной и крепкой

Если проведешь день в компании незнакомцев, то это влечет ссору.

Именины: Кирилл. Алексей. Анастасия, Андрей, Анна, Василий, Виктор, Евгений, Мария, Тимофей.

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