Французи вийшли на протест проти ісламофобії [ Редактировать ]
Кілька тисяч парижан вийшли на марш проти ісламофобії. Акцію влаштували після нещодавнього інциденту в південному місті Байонна. Там 84-річний француз вистрілив у двох вірян перед міською мечеттю, вони намагалися завадити йому підпалити двері храму.
Так чоловік хотів помститися за пожежу в Нотр-Дамі. Аналогічні паризькій маніфестації також відбулися в Марселі і Тулузі.
"Ми тут, тому що досить таврувати нас у медіа. Говорити про нас 24 години на добу. Просто дайте нам спокій, як і будь-яким іншим громадянам Франції", - говорить Хадіджа Аббоу, учасниця мітингу.
"Я, мусульманин, що багато років тут працює і платить усі податки. Але я не почуваюся захищеним, ані президентом, ані прем'єром, ані законом 1905 про відокремлення церкви від держави, що мав би мене захищати. Тож ми піднімаємо це питання. І так - це дуже серйозно", - говорить Гейдар Делокая, учасник мітингу.
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