В Одессе на пустыре обнаружили тело молодой женщины. Об этом сообщают местные СМИ.

Известно, что женщину задушили, а тело было обнаружено на пустыре, между частными домами.

"Жертва была хорошо одета. По предварительным данным, это не ограбление, так как на погибшей - ювелирные украшения и пр.", - сообщает Украинская служба информации в Одессе.

На данный момент проводятся соответствующие неотложные мероприятия. Тело направлено на экспертизу.

Раньше сообщалось о том, что в Одессе разъяренная женщина воткнула супругу нож в грудь. А также в Житомирской области жестоко расправились с депутатом.