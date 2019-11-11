В Одессе обнаружили жуткое зрелище [ Редактировать ]
В Одессе на пустыре обнаружили тело молодой женщины. Об этом сообщают местные СМИ.
Известно, что женщину задушили, а тело было обнаружено на пустыре, между частными домами.
"Жертва была хорошо одета. По предварительным данным, это не ограбление, так как на погибшей - ювелирные украшения и пр.", - сообщает Украинская служба информации в Одессе.
На данный момент проводятся соответствующие неотложные мероприятия. Тело направлено на экспертизу.
Раньше сообщалось о том, что в Одессе разъяренная женщина воткнула супругу нож в грудь. А также в Житомирской области жестоко расправились с депутатом.
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