Женщина покончила с собой из-за мужа [ Редактировать ]
В четверг, 7 ноября, в Днепре произошло жуткое ЧП. Возле подъезда дома №12 по бульвару Славы нашли труп женщины. Об этом сообщает "Информатор".
По предварительным данным, женщина покончила с собой после ссоры с мужем.
Полицию и скорую вызвал житель соседнего дома. Он рассказал, что курил на балконе, когда услышал громкий хлопок, а затем и увидел тело у подъезда.
На момент смерти муж женщины спал в той же квартире из которой выпрыгнула погибшая. Известно, что накануне вечером супруги поссорились.
Женщина упала на ограждение - удар был такой силы, что железные балки под телом прогнулись.
Раньше сообщалось о том, что в Киеве мужчина перерезал горло другу болгаркой. А также в Харькове зверски расстреляли мужчину.
по теме
"Папа, не надо": мужчина в Киеве расстрелял соседей (видео)
Киевлянин жестоко расправился с соседями
Жуткий расстрел авто в Днепре: известна причина
Появились подробности убийства в центре Днепра
Жуткий расстрел авто в Днепре: кто был в машине
В Днепре расстреляли человека в автомобиле
В Киеве захватили скандальное общежитие
В Киеве произошли массовые столкновения