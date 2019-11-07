В четверг, 7 ноября, в Днепре произошло жуткое ЧП. Возле подъезда дома №12 по бульвару Славы нашли труп женщины. Об этом сообщает "Информатор".

По предварительным данным, женщина покончила с собой после ссоры с мужем.

Полицию и скорую вызвал житель соседнего дома. Он рассказал, что курил на балконе, когда услышал громкий хлопок, а затем и увидел тело у подъезда.

На момент смерти муж женщины спал в той же квартире из которой выпрыгнула погибшая. Известно, что накануне вечером супруги поссорились.

Женщина упала на ограждение - удар был такой силы, что железные балки под телом прогнулись.

Раньше сообщалось о том, что в Киеве мужчина перерезал горло другу болгаркой. А также в Харькове зверски расстреляли мужчину.