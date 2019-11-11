Болівія залишилася без президента [ Редактировать ]
Найвище керівництво Болівії, на чолі з президентом Ево Моралесом, пішло у відставку. Перед зреченням голова держави оголосив нові вибори президента.
Попередні відбулися три тижні тому і призвели до масових протестів. Люди впевнені - влада фальсифікувала результати, щоб не допустити другого туру, у який мав пройти опонент чинного глави держави. Вуличні виступи підтримала поліція та армія. Ево Моралес керував Болівією з 2006 року.
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