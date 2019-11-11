Найвище керівництво Болівії, на чолі з президентом Ево Моралесом, пішло у відставку. Перед зреченням голова держави оголосив нові вибори президента.

Попередні відбулися три тижні тому і призвели до масових протестів. Люди впевнені - влада фальсифікувала результати, щоб не допустити другого туру, у який мав пройти опонент чинного глави держави.

Вуличні виступи підтримали поліція та армія. Ево Моралес керував Болівією з 2006 року.