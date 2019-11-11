У Лапландії відкрили різдвяний сезон [ Редактировать ]
У Лапландії у своїй резиденції Санта Клаус офіційно відкрив різдвяно-новорічний сезон. Які настанови дав дітлахам і дорослим - розповість Ольга Жидецька.
У фінському Рованіемі мінус 13, іскриться сніг, сяють святкові вогники. У резиденції Санта Клауса на межі Полярного кола - повно гостей. Так багато дорослих і дітлахів з різних куточків світу прибули до морозної Лапландії, щоб допомогти улюбленому персонажеві дати старт яскравому періоду найсвітліших сподівань, теплих привітань і довгоочікуваних подарунків. Та все це, нагадує Санта, ще треба заслужити.
"Сьогодні в нас дуже важлива місія. Ми можемо зробити це разом - відкрити різдвяний сезон. Але насамперед маю запитати вас дещо важливе: чи добре ви поводилися протягом року? - Йеес".
Ба більше, чарівник закликає всіх завжди бути добрими і дбати про тих, хто поряд.
"Так само, як і сильні арктичні вітри, недобрі слова можуть змусити людину тремтіти. Моє бажання - щоб цей різдвяний сезон був сповнений дружніх думок, слів та жестів".
Нині в Санти та його вірних помічників-ельфів гаряча пора. Щодня казкова пошта приймає до тридцяти тисяч листів із побажаннями та проханнями від дітей з усього світу. А під дверима хатинки Санти тупцює юрба охочих наживо поспілкуватися зі славетним господарем резиденції.
"Це велика честь і неабияке задоволення розділити таку надзвичайну мить з вами - і оголосити Різдвяний сезон-2019 відкритим у Рованіемі, Лапландії, Фінляндії та в усьому світі".
Передсвятковий бум у Рованіемі триватиме до 23 грудня. Саме тоді Санта на запряжених оленями санях вирушить у навколосвітню подорож, щоб принести радість, надію і дух Різдва всім жителям планети.
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Санта-Клаус відкрив різдвяний сезон
У фінському Рованіемі мінус 13, іскриться сніг, сяють святкові вогники. У резиденції Санта Клауса на межі Полярного кола - повно гостей
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