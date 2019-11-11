Вслед за серией новых резонансных расследований и сюжетов СМИ о пресловутом "бизнесе на траве" Павелко явными коррупционными схемами ФФУ/УАФ заинтересовались в Верховной Раде.

В частности, народный депутат от "Слуги народа" (глава подкомитета в профильном спортивном Комитете ВР) Георгий Мазурашу инициировал создание Временной следственной комиссии в парламенте по вопросу использования бюджетных средств ФФУ/УАФ во время строительства футбольных мини-полей.

По неофициальной информации, эта инициатива не на шутку встревожила Павелко, который задействовал оставшиеся у него рычаги влияния, чтобы путем давления и кулуарных договоренностей не допустить объективного парламентского расследования махинаций, о которых неоднократно сообщала пресса, общественные организации и источники в правоохранительных органах.

В итоге Мазурашу формально свою инициативу отозвал, объяснив это полученной информацией о том, что ФФУ/УАФ напрямую не получала из бюджета средств, в том числе на строительство площадок.

Возможно, депутат не до конца разобрался в тонкостях этой аферы Павелко, которому в принципе и не нужно было направлять бюджетные деньги непосредственно в ФФУ/УАФ. Достаточно организовать все так, чтобы средства из государственной казны пошли в ее дочернюю компанию "ФФУ Продакшн", а уж вывести прибыль из нее – дело техники.

Саму же схему разворовывания Павелко и его подельниками государственного бюджета давно уже в мельчайших подробностях разобрали в многочисленных расследованиях украинские и зарубежные СМИ. Вкратце она сводилась к следующему:

- Выделенные УЕФА средства (по разным оценкам от 5,5 до 8 млн евро), которых хватило бы на возведение сотен футбольных площадок, ФФУ потратила на строительство завода, который якобы должен был производить искусственную траву. Теперь же по инсайдерской информации Павелко активно пытается продать неработающий ангар со старым оборудованием.

- В свое время Павелко в должности главы бюджетного комитета Верховной Рады лоббировал выделение из госказны более миллиарда гривен, в том числе из местных бюджетов через подконтрольных ему людей, на возведение мини-площадок и закупку искусственной травы у завода ФФУ.

- При этом изначальный тендер Минрегионстроя (который официально числился распорядителем средств) был выписан так, чтобы все заказы могла получать исключительно подконтрольная Павелко фирма "ФФУ Продакшн".

- Вместе с этим продукция предприятия ФФУ/УАФ стоила в полтора-два раза дороже зарубежных аналогов. При этом часть покрытия, по сведениям СМИ, "ФФУ Продакшн" оптом закупала за рубежом, а затем перепродавала дороже, якобы как произведенное на своем заводе.

- В целом, по разным оценкам, на это жульничество ушло от 1,2 до 1,4 млрд гривен, причем из-за нарушений тендерных процедур расходы государства (то есть – налогоплательщиков) оказались завышены по крайней мере на 30%.

Поэтому интерес СМИ, НАБУ и других правоохранительных органов, а теперь уже и парламента к этим скандальным махинациям вполне понятен и совершенно уместен. Главное – довести все начатые расследования до конца.

Тем более и Президент Владимир Зеленский, и его партия, сформировавшая большинство в Верховной Раде, всячески подчеркивают, что борьба с коррупцией является одним из их главных приоритетов.

К слову, в свое время Павелко утверждал, что совершенно не боится никаких проверок.

"Большое спасибо за то, что нас проверяют. Мы – серьезная, большая организация и нас нужно проверять. Я жду объективную, законную оценку нашей деятельности от всех вышеперечисленных органов", – например, заявлял он год назад (Terrikon.com, 17.11.18).

Правда, тогда он был действующим депутатом от правящей партии и протеже тогдашнего главы государства Петра Порошенко. Сейчас же, как мы видим, его "благодарность" не столь очевидна. Даже наоборот – он всячески пытается сорвать создание ВСК в Верховной раде и дискредитировать ведущиеся правоохранительными органами расследования.

Хотя, по идее, будь он чист, то должен быть первым заинтересованным в том, чтобы НАБУ, генеральная прокуратура, национальная полиция с помощью парламентской ВСК сняли все подозрения с него лично и ФФУ/УАФ.

В любом случае все прекрасно понимают, что это дело настолько резонансно и настолько сильно вредит репутации украинского футбола, что рано или поздно будет разрешено надлежащим образом. Общество, в котором крепнет и без того колоссальный запрос на очищение от коррупции, просто-напросто не позволит спустить все на тормозах.

В этой связи неудивительно, что в той же Верховной раде не собираются отказываться от идеи объективного расследования злоупотреблений Павелко служебным положением во время совмещения должностей главы бюджетного комитета и президента ФФУ/УАФ.

Сбор подписей за создание ВСК по этому вопросу был возобновлен по инициативе двух других депутатов фракции "Слуга народа" – Василия Мокана и Анатолия Костюха. Так что, несмотря на все усилия, избежать парламентской проверки ФФУ/УАФ и Павелко вряд ли удастся.

А все футбольное сообщество страны надеется, что это в свою очередь подстегнет и расследования правоохранительных органов в отношении этой и других коррупционных махинаций Павелко.



Автор: Виктор Журавлев