Надзвичайний стан через пожежі оголосили на сході Австралії. Вогонь охопив штат Новий Південний Уельс.

Ліси там палають майже тиждень. Стихія забрала життя щонайменше трьох людей. Понад півтори сотні будинків згоріли вщент. Гасіння ускладнює суха та вітряна погода. Деякі жителі намагаються впоратися з вогнем самотужки, використовуючи відра й садові шланги. Тим часом влада задіяла вертольоти, ті скидають на землю так звані "водяні бомби". В іншому штаті - Квінсленді - триває термінова евакуація.

У тимчасові притулки там перебралися тисячі людей. Покращення погодних умов синоптики до вівторка не прогнозують.