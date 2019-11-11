У Німеччині сталася масова ДТП за участю 18 авто [ Редактировать ]
Масова ДТП за участю 18 авто сталася в німецькій Баварії. Через туман та ожеледицю під час перетину мосту через річку Майн водій пікапа не впорався з керуванням і врізався у відбійник.
Інші авто через погодні умови не змогли загальмувати вчасно й почали таранити одне одного. В результаті ДТП травмувалися 29 людей, четверо з них отримали серйозні забої. Водій пікапа не постраждав.
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