Масова ДТП за участю 18 авто сталася в німецькій Баварії. Через туман та ожеледицю під час перетину мосту через річку Майн водій пікапа не впорався з керуванням і врізався у відбійник.

Інші авто через погодні умови не змогли загальмувати вчасно й почали таранити одне одного. В результаті ДТП травмувалися 29 людей, четверо з них отримали серйозні забої. Водій пікапа не постраждав.