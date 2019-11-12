Свиня влаштувалась психологом у аеропорту [ Редактировать ]
Аеропорт у Сан-Франциско узяв на роботу свинку. Хвостата працівниця обіймає посаду психолога. Тварина заспокоює пасажирів, які бояться літати. Як минають будні нової співробітниці та як на таку терапію реагують пасажири - дивіться далі.
У неї яскравий манікюр, модне вбрання і хороші манери. Усе, як у справжнього психолога. Головний обов'язок цієї гламурної свинки - перед рейсами заспокоювати пасажирів, які панічно бояться польотів.
Цю красуню звуть Лілу. Її випускають до зали, де вона гуляє у фуражці пілота та в чорному костюмі з написом "Погладь мене". Наглядає за роботою ділового п'ятачка Тетяна. Свинка потрапила до неї з притулку для тварин, з якими жорстоко поводилися. Під її опікою Лілу не лише забула про пережиті стреси, а й сама навчилася допомагати іншим.
"Людям украй важливо контактувати з тваринами. Це допомагає відволікатися від рутини й долати тривогу. Особливо перед вильотом. Коли пасажири бачать Лілу, це змушує їх на мить забути про всі проблеми", - говорить Тетяна Данілова, господарка Лілу.
Пасажири та працівники летовища швидко порозумілися з хвостатою психологинею. Нова працівниця вміє позувати для селфі, грати на іграшковому піаніно та стрибати на задніх ратицях. І робить це залюбки.
"Я ніколи не бачила свині в аеропорту. Вона просто зробила мій день", - говорить Кеті Шредер, пасажирка.
"Це щось унікальне, дуже незвично. Навіть не знаю, як це пояснити. Насправді це круто", - говорить Йован Біттон, пілот.
У адміністрації нову працівницю хвалять: жодних інцидентів з нею не було. Тварина перед роботою пройшла соціалізацію - спілкувалася з людьми в парках.
"Реакція наших пасажирів була дивовижною. Коли ми вперше завели Лілу до зали очікування, люди відразу повідкладали телефони вбік. Вони почали підходити до свинки, дуже емоційно реагували на неї. На мою думку, наше нововпровадження успішне - про це свідчать щасливі обличчя людей", - говорить Дженіфер Казаріан, працівниця аеропорту.
Доглядачка Лілу зауважує: її вихованці подобається працювати. Проте найбільше свинку мотивує - платня. Її вона отримує у вигляді смаколиків та ласки від пасажирів.
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