Сборная Украины понесла потери перед матчами с Сербией и Эстонией [ Редактировать ]
Украина понесла кадровые потери / Фото: facebook.com/uafukraine
Бразильские полузащитники Жуниор Мораес и Марлос, получившие украинское гражданство, не смогут помочь национальной сборной в предстоящих поединках с Сербией и Эстонией. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.
Нападающий "горняков" повредил связки голеностопа в скандальном матче с "Динамо", оставшись вне игры на две недели. Марлос не получил вызов в команду из-за воспаления паховой связки. Кроме того, в семье Руслана Малиновского ожидается пополнение, из-за чего центральный хавбек пропустит несколько дней сборов.
С другой стороны, есть положительная новость касательно Евгения Коноплянки. Опытный полузащитник продолжает восстанавливаться после повреждения приводящей мышцы и будет готов выйти на поле в матче отборочного цикла на Евро-2020 с Сербией, который состоится 17 ноября.
Перед этим поединком "сине-желтые" 14 ноября в Запорожье проведут спарринг с Эстонией.
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