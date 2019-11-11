"Невероятно отсталая страна": экс-игрок "Шахтера" оскорбил Украину [ Редактировать ]
Экс-полузащитник "Шахтера" Бернард, ныне защищающий цвета английского "Эвертона", резко высказался о скандале с болельщиками, которым ознаменовалось украинское классическое противостояние.
Бразилец отметил, что в Украине плохо обстоят дела в борьбе с расизмом, а также присоединился к числу спортсменов, которые поддержали игроков "горняков".
"К сожалению, это невероятно отсталая страна, когда мы говорим о расизме, брат. Тем не менее, никогда не прекращай биться и делать то, что у тебя получается очень хорошо - играть в футбол. Люблю тебя", - написал футболист под постом капитана украинского клуба в социальной сети Instagram.
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