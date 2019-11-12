Ізраїль ліквідував лідера "Ісламського джихаду" сектору Гази [ Редактировать ]
Ізраїль ліквідував лідера "Ісламського джихаду" Баху Абу Аль-Ату у Секторі Гази. Про це Міноборони країни повідомило у "Твіттер".
Ватажок палестинського угруповання загинув внаслідок авіаудару Збройних сил Ізраїля. Разом з ним загинула одна жінка, двоє людей дістали поранення.
В оборонному відомстві Ізраїля заявили - обстріл почали у відповідь на ракети, запущені з Сектора Гази у бік Тель-Авіва. Та разом з тим - ставили за мету ліквідацію бойовика.
Він, за словами представників єврейської держави, був особисто відповідальний на сотні терактів проти ізраїльських військових та цивільних.
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