Розведення сил і засобів на ділянці Золоте-Петрівське і Станиця Луганська стали останніми кроками на шляху до проведення зустрічі в нормандському форматі.

Про це повідомила на фейсбук-сторінці прессекретар представника України в Мінську Леоніда Кучми Дарка Оліфер. І додала: усі перешкоди для цього було знято сьогодні на засіданні Тристоронньої контактної групи. Також у повідомленні зазначено, що, цитую: "зустріч лідерів Нормандської четвірки найближчим часом пришвидшить вирішення всіх актуальних питань з врегулювання конфлікту".