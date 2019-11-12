Україна виконала всі умови для проведення зустрічі у Нормандському форматі [ Редактировать ]
Розведення сил і засобів на ділянці Золоте-Петрівське і Станиця Луганська стали останніми кроками на шляху до проведення зустрічі в нормандському форматі.
Про це повідомила на фейсбук-сторінці прессекретар представника України в Мінську Леоніда Кучми Дарка Оліфер. І додала: усі перешкоди для цього було знято сьогодні на засіданні Тристоронньої контактної групи. Також у повідомленні зазначено, що, цитую: "зустріч лідерів Нормандської четвірки найближчим часом пришвидшить вирішення всіх актуальних питань з врегулювання конфлікту".
по теме
У штабі ООС анонсували черговий етап розведення сил
У рамках підготовки до нього, восьмого листопада військові організують прес-тур для представників ЗМІ на ділянку №3 поблизу Богданівки та Петрівського
Українська армія отримала перші ракети вітчизняного виробництва "Вільха"
100 серійних, 152- міліметрових боєприпасів, - повідомили в Департаменті військово-технічної політики Міністерства оборони
На Сході країни поранено українського захисника
Одного українського військовика сьогодні поранено внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. За минулу добу бойовики 16 разів атакували наші позиції із заборонених мінськими угодами мінометів
Розведення сил та засобів поблизу Петрівського й Богданівки завершено
Розведення сил та засобів на ділянці № 3 поблизу Петрівського й Богданівки завершено. Про це повідомили у штабі Операції Об'єднаних Сил
Разведение войск в Петровском переносится - ОБСЕ
Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик от имени Трехсторонней контактной группы назвал дату начала разведение сил в Петровском на Донбассе