У Гонкозі знову палять сміттєві баки й трощать вітрини магазинів. Нову хвилю антиурядових протестів розпочали студенти. Їх головні вимоги - демократичні вибори та відставка очільниці цього адміністративного району - Керрі Лам. Як розвивається ситуація в місті - дивіться далі.

Це - рідкісні кадри, коли в Гонконгу спокійно після затяжних протестів, що тривають із березня. Напередодні соціальні працівники прибирали вулиці міста; громадський транспорт курсував за звичним графіком. Але тиша тривала недовго. Цього понеділка нова хвиля протестів охопила Гонконг. Десятки тисяч студентів вийшли на мітинги в одному з найбагатших регіонів світу. Протестувальники і сьогодні перекривають дороги, будуть барикади і жбурляють у правоохорнців усе, що потрапляє під руку.

Поліція у відповідь застосовує сльозогінний газ і водомети. У разі необхідності має дозвіл стріляти на ураження. Тільки за останню добу поранених понад 60. Двоє у критичному стані. Включно із двадцяти однорічним студентом коледжа, якому правоохоронець стрелив у живіт. Попри невпинне зростання кількості жертв, сутички відбуваються вже і в ділових кварталах Гонконгу.

Ми дуже розлючені на уряд нашого міста й Китаю в цілому. Вони намагаються придушити наші мітинги силами поліцією. Ми цього не допустимо. Тому закликаємо всіх небайдужих виходити на вулиці, аби показати, що нас більше.

Голова адміністрації Гонконгу Керрі Лам називає дії правоохоронця, який вистрілив у студента, самообороною. І наголошує: ті хто залишаються на вулиці - вороги народу. Бо вони дестабілізують ситуацію у місті, тож поранень можуть зазнати цивільні. Очільниця міста закликає мітингарів до конструктивного діалогу за круглим столом.

"Домовленості можна досягти лише шляхом перемов. Дії мітингарів уже не заклики до демократії. Вони просто руйнують наше місто. Тож суспільство має засудити їхні насильницькі дії. Тепер вони - наші вороги", - говорить Керрі Лам, Голова адміністрації Гонконгу.

Утім протестувальники так не вважають. Вулиці покидати відмовляються. Своїх вимог не змінюють. І в своїх наполяганнях - ультимативні: відставка Голови адміністрації Гонконгу Керрі Лам, остаточне відкликання правок до закону про екстрадицію до материкового Китаю та розслідування дій поліції під час демонстрацій.