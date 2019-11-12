Аварійні їдальні: у черкаській школі батьки влаштували протест [ Редактировать ]
Акцію протесту провели в одній зі шкіл Чернівців. Протестували батьки учнів, а приводом для їхнього обурення став стан шкільної їдальні, адже він аварійний. Маніфестанти твердять, що ремонту в приміщенння не було вже понад півстоліття й вимагають зробити його негайно. Офіційні ж посадовці відповідають стандартно - грошей нема. Яка ціна питання та чи можна дати раду ситуації, розкажуть мої колеги.
Стіни у тріщинах, підлога прогнила, меблі - обшарпані. Так виглядає їдальня 4 школи в Чернівцях. Ремонт тут не робили більше як 50 років.
"От, будь ласка, дивіться - все прогнивше, дирки. Дивіться - діри в стінах. Все сіре, все мрачне. Запах неймовірно жахливий".
Ярина - мати трьох школярів. Розповідає: в таких умовах діти дедалі частіше відмовляються харчуватися.
"Я сама училась в этой школе, я закончила в 2003 году. Там не было ремонта с 54 года, то есть уже 55 лет не было ремонта. Условия ужасные. Это очень, я считаю, влияет на здоровье наших детей. А дети - наше самое ценное, родное, любимое", - говорить Ольга Желябовська, мати школяра.
Своїми силами батьки щороку ремонтують підлогу та фарбують стіни. А їдальня потребує значних капіталовкладень. Вентиляція там не працює, замінити треба обладнання та посуд. Допомогти просили міських чиновників - писали проекти й петиції. Та все марно. Тож сьогодні вийшли на протест.
"Чорні пов'язки тому, що влада нас багато років не бачить і багато років не чує. Тому що з року в рік, ніби, кошторис є, гроші є, все є, на другий рік буде-буде. Вони нас кожного року годують", - говорить Інна Максимюк, голова батьківського комітету.
Батьків підтримує і директор школи.
"Якщо подивитися на всі акти, перевірки. Харчоблок потребує капітального ремонту і крапка. І це вже протягом десятків років. Про що ще казати далі", - говорить Іван Тивоняк, директор Чернівецької школи №4.
Директор пояснює: на ремонт шкільного харчоблоку потрібно три мільйони гривень - для навчального закладу ця сума непідйомна. Немає грошей і управління освіти.
"Всі капітальні ремонти, в т.ч. в закладах освіти, - виконує департамент містобудівного комплексу. Тому ми можемо тільки просити, клопотати", - говорить Сергій Мартинюк, керівник управління освіти Чернівецької міської ради
Єдиний вихід із ситуації, кажуть чиновники, - просити про допомогу народних обранців.
"На засіданні виконкому буду просити своїх колег, будемо звертатися до депутатського корпусу про те, щоби винайшли цих 3 мільйони і обов'язково зробили харчоблок у цій школі", - говорить Антоніна Бабюк, секретар виконавчого комітету Чернівецької міської ради.
Чи почують батьків нардепи - стане відомо на наступних сесіях міської ради.
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