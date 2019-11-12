Чому у США скасували сотні авіарйесів? Як у Венеції туристи борютьюся із підтопленнями? Та як можна постаріти на 20 років за п’ять хвилин? Про це і не тільки дивіться в нашому огляді.

Нелітна погода. Майже тисячу рейсів скасували в аеропортах американського Чикаго через сильні снігопади. Там випало понад 12 сантиметрів снігу. І це ще не все: на жителів штату Іллінойс чекає різке похолодання - до мінус 20 градусів. Очікують, що циклон торкнеться у сусідніх штатів. Сьогодні, за пронозами синоптиків, морози дістануться Нью-Йорка і Вашингтона.

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Жорстка посадка. До закриття аеропорту О'Хара в Чикаго пасажири American Airlines зняли на відео, як їхній літак приземлився на лід. Рейс прямував із Ґрінсборо в Північній Кароліні. Через снігову бурю пілотам довелося довго кружляти над аеропортом. Сісти вдалося лише з другої спроби. Через обледініння, борт довго ковзав злітно-посадковою смугою і зрештою викотився за її межі. На кадрах видно, як урешті крило впирається в землю. Від жорсткого приземлення ніхто не постраждав.

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А от в Австралії небезпечно гаряче. На континенті продовжують гасити масштабні пожежі. Ліси там палають майже тиждень. Напередодні надзвичайний стан оголосили на сході країни. Стихія вже забрала життя щонайменше трьох людей. Понад півтори сотні будинків згоріли вщент. Із повітря скидають так звані "водяні бомби". До тимчасових притулків перебралися тисячі місцевих жителів. У найбільш густозаселеному місті країни - Сіднеї - вівторок оголосили днем "катастрофічної пожежної небезпеки".

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Карнавалу не буде. Венецію затопило. Місцеві й туристи змушені взуватися у високі "рибальські" чоботи, щоб переміщатися містом. Кілька днів тут тривали зливи. Зранку рівень води сягнув понад метр. Водою з каналів затопило вулиці, кав'ярні й крамниці. Влада змушена була закрити ясла й дитсадки. За прогнозами синоптиків, уночі рівень води в місті підвищиться ще.

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Двадцять років за 5 хвилин. Франц Хофмеестер із Нідерландів показав відео дорослішання своє доньки - Лотте. Каже: знімав її щонеділі з моменту появи на світ. А змонтований ролик став подарунком на двадцятий день народження. На ньому дівчина демонструє різні емоції й дії: сміється, сумує, їсть, говорить. За два тижні незвичне відео на ютубі переглянули понад чотири мільйони разів.

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Свій 45 День народження відсвяткував Леонардо Ді Капріо. За понад двадцятирічну кар'єру актор зіграв у більше як 40 фільмах. Світову популярність Ді Капріо здобув у 97 після ролі в "Титаніку". А офіційне визнання - бажану статуетку Оскар від американської кіноакадемії - лише три роки тому, після стрічки "Легенда Г'ю Гласса". Уже понад 20 років актор активно переймається питаннями захисту природи. У 98 заснував фонд з охорони природи та зняв чимало документальних фільмів, присвячених спасінню планети.