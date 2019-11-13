Двоє військовослужбовців підірвалися на невідомому вибуховому пристрої поблизу Новотроїцького. На своїй сторінці у Фейсбуці голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко розповів, що вони виконували бойове завдання.

Одному відірвало стопу й перебило гомілку, в іншого - відкритий перелом колінного суглоба і множинні вогнепальні осколкові поранення ноги. Обох доправили до Волноваської районної лікарні. Стан здоров'я одного пораненого важкий, іншого - середнього ступеня важкості.