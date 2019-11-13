Зворотній бік медалі. Польща рекордними темпами виривається у світові лідери з експорту курятини. Країна торік продала за кордон понад мільярд тушок птахів. Однак така статистика тривожить захисників тварин. Чому? Дивіться далі.

Ці курчата лише вилупилися, але їхні дні вже буквально пораховані. Якщо висловитися точніше, то їм залишилося жити 42 дні. Саме стільки триває життєвий цикл пернатих на цій птахофабриці у Варшаві. За шість тижнів вага кожного курчати збільшиться від кількох грамів до трьох кілограмів. Польща - європейський лідер з експорту курятини. Торік країна продала понад мільярд тушок. Удесятеро більше ніж десять років тому.

"Наша курятина йде на продаж не лише у Європу, а й на африканські та азійські ринки, що виводить нашу країну у світові лідери". - говорить Стефан Хжановскі, директор профспілки виробників курятини.

На цій птахофермі заселено 12 курників. У кожному понад 50 тисяч птахів. На одному квадратному метрі туляться 23 курчати. Усе авматизовано: від регулювання температури до подачі корму та води. За рік тут проходить шість циклів життя пернатих. Що неабияк турбує захисників тварин.

"Уявіть собі п'ятирічну дитину, яка важить 150 кілограмів. Це не природно. Ці курчата не виростають у здорових курей, вони хворі. Споживача має турбувати використання антибіотиків на фермах. В уряді підготували звіт, де вказано, що перевірки на таких фермах - це фікція", - говорить Анна Ізинська, активістка асоціації "Відкриті клітки".

Фермери визнають, що годують своїх птахів антибіотиками, але наполягають - медикаменти дають не регулярно, а їх використання ретельно контролюють. Утім перевірити стан здоров'я кожної пташки неможливо.

"Ветеринар приходить на перевірку щодня. Часом двоє. Вони ходять у курнику, стежать за поведінкою та фізичним станом курчат. Якщо й виникають у птахів проблеми то переважно з травленням. Жодного ризику для споживача", - говорить Анджей Ґонтарскі, директор птахоферми.

Попри запевнення виробника, інциденти трапляються. Сусідня Латвія, яка 70 відсотків курятини імпортує з Польщі, скаржиться на виявлену сальмонелу в м'ясі бройлера. У жовтні там зафіксували кілька випадків масового зараження цією хворобою, зокрема в дитячих садках та школах.