Венецію затопило потужними зливами [ Редактировать ]
Сильні зливи затопили Венецію. Під водою опинилося майже 80 відсотків площі міста. Рівень води у міських каналах піднявся о позначки 1,9 м - це рекордний показник з 1966 року.
Особливо сильно в сезон повеней потерпають власники магазинів, кафе і ресторанів, адже підвезення продуктів стає надскладним завданням. Непереливки й місцевим жителям, особливо тим, хто мешкає на перших поверхах.
Кажуть у квартирах увесь час сиро. І хоча туристи знаходять у цьому певний шарм, містянам повені сильно ускладнюють життя.
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