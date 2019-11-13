Сильні зливи затопили Венецію. Під водою опинилося майже 80 відсотків площі міста. Рівень води у міських каналах піднявся о позначки 1,9 м - це рекордний показник з 1966 року.

Особливо сильно в сезон повеней потерпають власники магазинів, кафе і ресторанів, адже підвезення продуктів стає надскладним завданням. Непереливки й місцевим жителям, особливо тим, хто мешкає на перших поверхах.

Кажуть у квартирах увесь час сиро. І хоча туристи знаходять у цьому певний шарм, містянам повені сильно ускладнюють життя.