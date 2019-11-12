В НАБУ сообщили подробности задержания чиновницы Офиса президента [ Редактировать ]
Во вторник, 12 ноября, детективами НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП были задержаны участники преступной группы, среди которых - сотрудница Офиса президента Светлана Кондзеля, по подозрению в получении неправомерной выгоды. Об этом сообщает пресс-служба САП.
В ходе негласных следственных розыскных действий детективы НАБУ задокументировали факт вымогательства с физического лица 300 тысяч долларов неправомерной выгоды за содействие в назначении на руководящую должность в НАК "Нафтогаз Украины".
"Руководительницу одного из главных департаментов Офиса президента Украины, ее сообщницу - бывшую заместительницы министра культуры Украины (2011 года) и других участников группировки задержали сразу после получения первого транша неправомерной выгоды в сумме 150 тысяч долларов", - говорится в сообщении.
Указанные лица задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины.
Продолжаются неотложные следственные действия, в которые вовлечены работники СБУ. Решается вопрос сообщения о подозрении.
Ранее мы писали о том, что чиновницу Офиса президента задержали на крупной взятке.
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