Во вторник, 12 ноября, детективами НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП были задержаны участники преступной группы, среди которых - сотрудница Офиса президента Светлана Кондзеля, по подозрению в получении неправомерной выгоды. Об этом сообщает пресс-служба САП.

В ходе негласных следственных розыскных действий детективы НАБУ задокументировали факт вымогательства с физического лица 300 тысяч долларов неправомерной выгоды за содействие в назначении на руководящую должность в НАК "Нафтогаз Украины".

"Руководительницу одного из главных департаментов Офиса президента Украины, ее сообщницу - бывшую заместительницы министра культуры Украины (2011 года) и других участников группировки задержали сразу после получения первого транша неправомерной выгоды в сумме 150 тысяч долларов", - говорится в сообщении.

Указанные лица задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины.

Продолжаются неотложные следственные действия, в которые вовлечены работники СБУ. Решается вопрос сообщения о подозрении.

Ранее мы писали о том, что чиновницу Офиса президента задержали на крупной взятке.