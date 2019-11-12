Чиновницу Офиса президента задержали на крупной взятке - СМИ [ Редактировать ]
Во вторник, 12 ноября, сотрудники НАБУ задержали директора департамента публичной информации Офиса президента Светлану Кондзелю. В Офисе президента подтвердили информацию, сообщает пресс-служба главы государства.
Как сообщается, для президента нет "своих" или чужих".
"Этот человек работал в различных отделах Администрации президента с 2005 года. Для главы государства нет "своих" и "чужих". Коррупция должна быть искоренена: чем выше должность коррупционера, тем опаснее для государства злоупотребления с его стороны", - говорится в сообщении.
Ранее мы писали о том, что замминистра и его помощника задержали на получении взятки более миллиона долларов.
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