НАБУ повідомило про підозру очільникам VAB банку [ Редактировать ]
У НАБУ повідомили про підозру власникові VAB банку Олегові Бахматюку та його колишньому очільникові Денисові Мальцеву.
Керівників збанкрутілої фінустанови звинувачують у крадіжці понад мільярда гривень стабілізаційного кредиту НБУ.
Місце перебування підозрюваних - правоохоронцям не відоме, тож документи надіслали поштою - за місцем реєстрації. У справі про розкрадання державних грошей фігурують 15 працівників і кілька посадовців НБУ.
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