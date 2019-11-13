У НАБУ повідомили про підозру власникові VAB банку Олегові Бахматюку та його колишньому очільникові Денисові Мальцеву.

Керівників збанкрутілої фінустанови звинувачують у крадіжці понад мільярда гривень стабілізаційного кредиту НБУ.

Місце перебування підозрюваних - правоохоронцям не відоме, тож документи надіслали поштою - за місцем реєстрації. У справі про розкрадання державних грошей фігурують 15 працівників і кілька посадовців НБУ.