Заблокована трибуна, штурханина та вигуки "Ганьба". Верховна Рада ухвалила в першому читанні закон про продаж землі. Монобільшість підтримала документ. Інші фракції - реформу критикують. Які ризики несуть новації та як відбувалося голосування - подробиці - у матеріалі.

Від самого ранку, задовго до початку засідання "Слуги народу" вже оточили трибуну. На випередження, щоб її не заблокували інші фракції. О десятій у пропрезидентській фракції заготовленою промовою із розставленими інтонаціями - переконують залу ухвалити закон про ринок землі.

"Україна остаточно поховає комунізм, ми нарешті зведемо рахунки з цим маньяком Леніним, і людожером Сталіним, які зробили все, щоб позбавити український нарід головного багатства - землі", - вважає Микита Потураєв, народний депутат, "Слуга народу".

Трибуну з усіх можливих сторін оточили представники інших фракцій - опонентів продажу землі.

"Опозиційна платформа - За життя", "Батьківщина" та "Європейська Солідарність" - невпинно критикують закон. Доєдналась і фракція "Голос". Депутати перераховують ризики законопроекту монобільшості.

"Він передбачає продаж землі, по-друге - він виписаний так, що він передбачає продаж землі іноземцям, це треба чесно сказати. Третє - там також передбачено в одні руки роздача землі - 210 тисяч га - це три території міста Київ. Ми відкриваємо з вами шлях для того, щоб в глобальному світі той, хто має більше грошей мав і Україну. При чому "мав" - у повному змісті цього слова", - говорить Юлія Тимошенко, народний депутат, "Батьківщина".

"Спроба зараз поставити цей законопроект на голсоування - абсолютно очевидно - призведе до розколу в Раді, а завтра до розколу в країні. І тому найбільш мудрим рішенням буде відкласти розгляд цього питання", - говорить Сергій Рахманін, народний депутат, "Голос".

"Сьогодні ви намагаєтесь ламати через коліно не частину парламенту, а ви намагаєтесь ламати через коліно більшість українського народу, який не розуміє, боїться, і жаахається цього проекту закону, який ви вносите у зал, якйи благозвучно називається ринок землі. Насправді, з сьогоднішнього дня ви можете сміливо називати себе слугами МВФ, слугами соросу, слугами транснаціональних корпорацій, які лобіювали цей закон. Але ви втрачаєте право називатись слугами народу", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя".

Слідом за блокуванням трибуни - нардепи оточили і президіум. У залі - вимушена перерва.

"Эти слуги сейчас стоят там на трибуне, вместе с тем, кто проституток вызывает, и они рассказывают смеясь, что мы продадим землю, и вы ничего не сделаете. Сделаем, не здесь - так через час. Нет продаже укаринской земли, смотрите в лица этим тварям, смотрите, что они сейчас творят", - говорить Вадим Рабінович, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя".

"Вопрос не в том, смогут ли покупать иностранцы землю, потому что при всех законопроектах, какие бы ни были ограничения все равно иностранцы через разные пути, прописанные в нашем законодательстве, все равно смогут это делать, около двух миллионов гектар сегодня находятся в аренде у инострнанных компаний", - говорить Віктор Медведчук, народний депутат, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя".

Навіть серед "слуг народу" не всі поділяють позицію монобільшості. І деякі депутати закон підтримати не хочуть

"Я все таки вважаю, що суспільство не готове, аби ми приймали сьогодні такий законопроект. Цей законопроект не гарантує, що малий землевласник, українець, який має денкілька гектарів паю зможе через цей законопроект почувати себе захищеним державою, захищеним від рейдерів", - говорить Ірина Верещук, народний депутат, "Слуга народу".

Та попри це, після наради голів фракцій, повернувшись до сесійної зали, спікер виніс законопроекти. пов'язані з ринком землі на розгляд законопроектів. Їх - одинадцять. Заслуховували по черзі.

"Ми маємо громадянам надати можливість розпоряджатися своєю землею, дати людям, які живуть в землі володіти цією землею", - говорить Тимофій Милованов, міністр розвитку економіки, торгівлі й сільського господарства України.

Після двох годин презентацій та обговорень - голосування. "Слуги народу" поперервах вирішили у першому читанні підтримати документ, розроблений профільним комітетом. Він скасовує мораторій з жовтня 2020. Купувати землю зможуть українські компанії та фізособи. Юридичні особи, де власники - іноземці - також можуть придбати землю, якщо орендують її протягом останніх трьох років. Переважне право на купівлю чорнозему - в орендаря.

"У нас зважена позиція - ми кажемо - давайте відкриємо в україні ринок для українців, люлди побачать, що нічого страшного немає, вони самі будуть просити - от побачите, через рік вони скажуть - я продав свій гектра за двы тисячі, а хочу за пять, а хто її купе за пять - внутрі немає грошей, давайте, нехай іноземці прийдуть і куплять мій гектар за пять", - говорить Давид Арахамія, народний депутат, "Слуга народу".

"Ми проти цієї реформи, ми про це відкрито заявили, ми сьогодні блокували трибуну з цього приводу, реформи зараз цієї бути не може з двох причин- перше - потрібно розпаювати державні землі серед тих людей, які не отримали земельних паїв, і друге це референдум, це ключова вимога. Люди, українці на референдумі повинні визначити буде або не буде ринок землі. Тому що в бідних країнах, а Україна на жаль бідна країна, такий ринок призведе до того, що люди будуть позбавлені своїх паїв. І друге - українці в цих умовах не можуть купувати землю - у них немає на це грошей або доступу до банківських ресурсів", - говорить Сергій Льовочкін, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

Закон у першому читанні підтримали мажоритарники та "слуги", хоча не всі. А після голосування опозиція поповнилася фракцією "Батьківщина".