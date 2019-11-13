Россия потеряла полный контроль над строительством "Северного потока" [ Редактировать ]
Немецкий парламент принял важный законопроект. Он касался внесения изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Европейского союза, сообщает "Европейская правда".
Согласно газовой директиве, действующие на территории Евросоюза правила будут распространяться на газопроводы не входящих в объединение стран, если проходят через территорию стран-членов ЕС.
"Теперь "Северный поток-2" Россия не сможет полностью контролировать, а "Газпром" сможет отдавать свой газ только на половину пропускной способности газопровода, сообщает 24tv.ua.
Как отмечается, энергетическое законодательство с поправками, которые позволяют вывести из-под действия европейских правил часть газопровода Северный поток-2, было принято со второй попытки.
Предложенные Бундестагом изменения касаются 12-мильного участка газопровода, который находится в территориальных водах Германии.
Раньше сообщалось о том, что в Евросоюзе сделали заявление касательно строительства "Северного потока-2". А также в Германии провалили голосование.
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