На Донбасі зафіксували дев'ять обстрілів за добу [ Редактировать ]
Дев'ять ворожих обстрілів зафіксували українські військові на Донбасі. Бойовики гатили із заборонених Мінськом великокаліберних мінометів, гранатометів різних систем, кулеметів та стрілецької зброї.
Під атаки окупантів потрапили захисники Хутора Вільного, Луганського, Зайцевого, Оріхового, Новотошківського та Лебединського. Минулося без втрат серед українських захисників.
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