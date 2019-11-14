У сахара нашли еще одно крайне опасное свойство [ Редактировать ]
Канадские ученые из Университета Альберты заявил, что сахар может грозить возникновением воспалительных заболеваний кишечника, пишет "Корреспондент".
Ученые провели эксперимент и пришли к выводу, что мыши, чей рацион содержал в основном сахар, имели в случае искусственно вызванного колита большее повреждение кишечной ткани. Сахар стимулировал развитие болезнетворных бактерий.
При этом продукты жизнедеятельности бактерий могут свободно перемещаться из кишечника, где они обычно находятся, в другие части организма.
Все это может повысить вероятность развития других, в том числе нейродегенеративных, заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и Паркинсона.
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