Множество людей не представляют свой день без чашки горячего кофе. Уже не один год идут споры о том, полезен ли он или нет. Однако, медики заявляют: положительное влияние кофе на кишечник безоговорочно.

Регулярное употребление кофе связано с более здоровым составом микробиома кишечника, что приводит к снижению риска появления ряда заболеваний.

В новом исследовании, которое провели специалисты Медицинского колледжа Бэйлора, участвовали 34 человека, которые прошли скрининговую колоноскопию. Всего было взято 97 биопсий слизистой оболочки толстой кишки из разных ее сегментов.

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Распространенность различных бактерий сравнивали у людей с высоким и низким уровнем потреблением кофеина. Сведения о своей диете добровольцы указывали с помощью опросника. Выяснилось, что разнообразие микробиома на уровне типов бактерий в зависимости от потребления кофеина не очень отличалось, однако количество определенных бактерий варьировалось достаточно сильно.

Так, именно у любителей кофе оказалось больше противовоспалительных бактерий, таких как Faecalibacterium и Roseburia, а вот вредных Erysipelatoclostridium было меньше.

Как отмечают ученые, такой состав и структура микробиоты кишечника играют важную роль в снижении риска сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и заболеваний печени.

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