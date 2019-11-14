Україна може вийти з мінських угод. Про це в інтерв'ю ВВС заявив міністр закордонних справ України - Вадим Пристайко.

За його словами, відповідне рішення ухвалять, якщо зустріч у Нормандському форматі не дасть результату. Київ виконав усі передумови для цього зібрання, Україна, Німеччина та Франція узгодили попередню дату саміту. Наразі всі сторони очікують на відповідь Росії. Вадим Пристайко зазначив, що незважаючи на постійні відтермінування Кремлем дати саміту, - усе свідчить про підготовку Москви до нього.

Дипломат очікує - під час наради Четвірки вдасться нарешті домовитися про мир на Донбасі та ще один великий обмін полоненими.