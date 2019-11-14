На сході країни окупаційні війська продовжують провокаційні обстріли. Зранку супротивник вів гранатометний і кулеметний вогонь по опорних пунктах армійців поблизу Новотошківського, на Луганщині, та по оборонцях Новомихайлівки, на Донецькому напрямку. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає. Із передової - репортаж Ігоря Левенка.

Луганщина. Передові позиції українського війська. Північний край неспокійної Світлодарської дуги. У степу лунають звуки канонади - жодного дня без ворожих обстрілів. Буває, що російські найманці стріляють менше, утім, цілковитої тиші солдати тут не пам'ятають.

"Вчора було десь в середині дня, я даже не знаю по времені, я скажу що десь у час дня було. З часу до двух, до трьох обстрели були то там, то там. Ну в основном як - вони начинають. Нерви испитують наші, потом получать ответку і потом тишина", - говорить Андрій, військовослужбовець збройних сил України.

"Я не знаю чого вони стріляють, но стріляють. От нефіг делать наверное".

Хлопці кажуть, вогонь у бік українських позицій бойовики відкривають без причин. Тож "прилетіти" може будь-якої миті.

"Мне родственники звонят, говорять что по телевизору везде рассказивают, что украинская армия постоянно ведет обстрелы. А я говорю, что наоборот. В то время когда созваниваемся оно же слишно, что по нам то летит, а не ми стреляем".

Цей хлопець родом із Луганщини. Військовий медик. Обличчя не показує бо його родичі зараз на тимчасово окупованій території. А там за прихильність до України можна заплатити життям.

"Сейчас местних там очень мало осталось. В основном приезжие, русские, русская регулярная армия".

Серед захисників України тут в окопах чимало вихідців із Донбасу. Як із підконтрольної території, так і з тимчасово окупованої.

"Багато вернулось людей, які зі мною були ще в сімнадцятом году іменно тих хто хоче воювать, дуже багато людей".

І командири кажуть: це - дуже мотивовані бійці, які б'ються із загарбниками за свої оселі, за свою малу і велику Батьківщину.

"Я живу в этой стране. Это мой дом и моя земля".