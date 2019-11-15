Майже півтори сотні кілограмів бурштину вилучили на Рівненщині. Його вартість за цінами чорного ринку приблизно 6 мільйонів гривень.

Масштабну спецоперацію провели працівники СБУ в Дубровиці та районі. Вилучали мішками - і необроблене каміння, і вже відшліфовані бурштинові намистини. У старателів забрали три автомобілі, десятки пожежних рукавів і три потужні мотопомпи.