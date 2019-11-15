На Рівненщині вилучили рекордну партію бурштину [ Редактировать ]
Майже півтори сотні кілограмів бурштину вилучили на Рівненщині. Його вартість за цінами чорного ринку приблизно 6 мільйонів гривень.
Масштабну спецоперацію провели працівники СБУ в Дубровиці та районі. Вилучали мішками - і необроблене каміння, і вже відшліфовані бурштинові намистини. У старателів забрали три автомобілі, десятки пожежних рукавів і три потужні мотопомпи.
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