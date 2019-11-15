Щонайменше три села під Черкасами на межі надзвичайної ситуації. Усе через торфовища, які горять там уже третій тиждень. Дим оповив усе довкола. Щоб полум'я не дісталося хат і лісу, рятувальники обкопали місце займання ровом і намагаються ліквідувати пожежу. Та суха й вітряна погода стає на заваді.

Ще на під'їзді до села Думанці - густий смог. Їдкий дим - від палаючих торфовищ. Найбільше від нього потерпають подвір'я поблизу колишніх заливних лугів. Хата пана Олександра за якихось сто метрів від згарища. кілька днів тому навіть у будинку було важко дихати.

"Дым, не то, что тут - вообще вот так вот кругом, на машине нельзя было ехать - не видно совсем ничего. Вот, два метра, сколько видишь, - на столько смог такой был, дышать нечем было", - говорить Олександр Марченко, житель села Думанці.

Серед заручників пожежі щонайменше три села: Чорнявка, Чубівка та Думанці. Через задимленість у Думанцях навіть на один день зупиняли навчання в школі. Щоб полум'я не перекинулося на населені пункти та ліс, рятувальники одразу обкопали осередок займання ровом і вже третій тиждень намагаються побороти вогонь.

У цьому місці торф залягає на 6-метровій глибині і весь тліє. Земля під ногами рятувальників горить у буквальному сенсі цього слова. Бригади пожежників працюють цілодобово. Сільрада вже організувала для них підвезення гарячого харчування. Район виділяє пальне на транспорт і помпи. А от з водою пощастило - рятувальники її качають просто з річки Тясмин.

"Важко тим гасити торф'яні поверхні тим, що на один кілограм торфу приходиться до 25 літрів води, для того, щоб погасити кілограм торфу, менше не получається. А тут приблизно 10 гектар, не менше, - окремими осередками до 10 гектар", - говорить Вадим Волошин, командир відділення ДПРЧ №3.

Не так шкода ресурсів, як екосистему, - кажуть у сільській раді. Вогонь нищить все на своєму шляху. А виною всьому - людська недбалість.

"Недобросовісний житель села Чорнявка підпалив власні ж угіддя, які орендує в "Облдержгеокадастрі" - це лінь людини, яка хоче зробити своїй худобі краще. Зелена трава, свіжа буде, а для нас - це реальне лихо. Я не хочу називати прізвище на камеру, але людина просто втекла з села і 2 тижні її вже немає", - зазначив Сергій Кукушкін, сільський голова села Думанці.

За прогнозами рятувальників, повністю вдасться ліквідувати тління торфовища лише за тиждень-півтора.