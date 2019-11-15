Тепло не для всіх

На Харківщині тисячі людей сидять без опалення. Немає тепла і в школах - діти пішли на вимушені канікули. Коли очікувати тамтешнім жителям початку опалювального сезону - дізнавалися наші кореспонденти.

Учителі 4 Куп'янської школи кутаються в жилетки. У шапках і верхньому одязі сидять у порожніх класах. Дітей немає - для них ще на два тижні продовжили канікули. Бо навчатися в класах, де температура +9, - неможливо. Директор каже, програму наздоганятимуть у грудні.

"Буде ущільнення навчання. Суть його заключається дуже просто. Скажемо, якщо навчальний матеріал потрібно викласти по програмі за три години, ми його виконаємо за дві години", - говорить Михайло Іллєнко, директор Куп'янської школи №4.

Батьки жаліються - дома дітям не краще. Там теж холодно.

"Дома ходим, как медведи. Я на улицу меньше одежды одела, чем в хате. Заниматься детям негде. Кружки не работают, ну куда ходить ребенку", - говорить Тетяна Кузіна, жителька села Ківшарівка.

Люди показують свої квартири. Через відсутність опалення - стіни змокли, з'явилася пліснява:

"Вот у нас весь угол здесь - плесень, мы это будем лечить".

Побачивши знімальну групу, люди сходяться, бідкаються: не знають, де шукати порятунку. Коли дадуть тепло, місцева влада точно сказати не може.

"Мы вчера были у Говорова, он от нас прятался, его там замыкали в кабинете. Обещал отопление дать в пятницу. но у них еще ничего не решено, ни договора, нету ничего", - говорить Ніна Редя, жителька села Ківшарівка.

"Мы одеваемся, обуваемся, закутываемся в шапочки, в рукавычках. Все на себе одеваем, так спать лягаем, под 2, под 3 одеялами", - обурена Світлана Кащеєва, жителька села Ківшарівка.

У міськраді Куп'янська пояснюють: нині запустили тільки три твердопаливні котельні. Їх вистачить, щоб обігріти дитсадки й лікарню. А на 14 котелень "Нафтогаз" не дає лімітів через мільйонні борги попереднього комунального підприємства.

"На сьогодні борг, який НАК "Нафтогаз" планує підписати договір реструктуризації, складає більше 96 млн грн. Це борги ще підприємства "ХОКб дріт", також обласного комунального підприємства, яке за різних причин, - тобто, це і неплатежі населення, і несвоєчасне відшкодування державою різниці в тарифах, - потім через несвоєчасну сплату НАК "Нафтогаз" нараховував штрафи, пеню", - говорить Олександра Гарбузова, начальниця управління ЖКГ, благоустрою та капбудівництва Куп'янської міськради.

Щоб місту дали тепло, треба реструктурувати борг, підписати гарантійні листи, отримати ліміти на газ. І тільки потім можна буде запустити котельні. Швидко, кажуть у мерії, не вийде. А вже за тиждень - синоптики прогнозують справжні морози.