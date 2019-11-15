Какие продукты сохранят молодость и красоту [ Редактировать ]
Для того, чтобы кожа стала выглядеть красивой и здоровой, ей необходимо очищение и питание. Австралийские диетологи рассказали, какие продукты важно употреблять, чтобы заполучить обновленную кожу. Не секрет, что на здоровье кожи напрямую влияет рацион питания.
"Хорошие" жиры и рыбий жир помогают коже стать красивой и здоровой. Их нужно употреблять каждый день на уровне 40-60 граммов.
Диетологи рассказывают, что употреблять достаточное количество полезных жиров, особенно рыбьего жира, важно в силу того, что жировые компоненты непосредственно участвуют в процессе обновления клеток кожи, ее регенерации и устойчивости перед воспалениями.
Кроме того, для здорового цвета кожи нужно больше витаминов A,C и E, содержащихся в овощах и фруктах. Голубика, апельсины и клубника помогают предотвратить старение кожи.
Ранее сообщалось, что какие десерты восстанавливают нервные клетки.
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