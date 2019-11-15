Модернизация услуг и сервисов коммунальной системы - это то, на чем, по мнению специалистов ЖКХ, следует сфокусироваться в ближайшее десятилетие. Уже сейчас наблюдаются позитивные изменения в сфере поставки электроэнергии. Доказательством этого стало открытие новых энергоофисов в трех городах Украины - Киеве, Днепре и Мариуполе. Эти офисы открыты под новым брендом YASNO. Новый поставщик разительно выделяется не только внешним видом, но и разнообразием сервисов, которые ранее не были присущи сфере коммунальных услуг. В энергоофисах и приложениях YASNO можно оперативно решить вопросы, касающиеся поставки электроэнергии и получить дополнительные продукты и услуги в сфере энергосбережения.

Сложившийся стереотип о работе поставщиков коммунальных услуг (очереди, невозможность дозвониться, неразбериха), уже не актуален для вопросов, связанных с поставкой электроэнергии. Энергетики задают новые тренды рынку и хотят стать примером по качеству обслуживания клиентов. На прошлой неделе открылись первые 5 энергоофисов нового поставщика электроэнергии под названием YASNO. Эти офисы представляют собой комфортные помещения в приятных светлых тонах, современным дизайном и разнообразием услуг, как у европейских энергокомпаний. В энергоофисах нет очередей из посетителей, которые сетуют на сервис и на жизнь.

Во время презентации работы новых офисов директор по обслуживанию клиентов YASNO Евгений Бушма представил ряд возможностей для клиентов, с помощью которых можно оперативно получить необходимую консультацию или решить вопрос по поставке электроэнергии. К таким удобствам относятся терминалы самообслуживания, благодаря которым можно внести показатели счетчиков и получить выписку по лицевому счету, кроме того в офисах есть зона экспресс-обслуживания, где клиент решит наиболее простые и часто встречаемые вопросы. Также потребители могут предварительно записаться для встречи с менеджером (сервис "электронная очередь"), с которым можно обсудить и решить более сложные проблемы поставки электроэнергии.

"Каждый клиент может через сайт самостоятельно записаться на выбранный день, выбранную дату, прийти в энергоофис и получить услугу, не ожидая в очереди", - сказал Бушма, добавив, что такими удобствами будет оборудована вся сеть энергоофисов, которая до середины следующего года вырастет до 65 объектов в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях.

В комментарии для нашего издания президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец отметил, что открытие энергоофисов YASNO - это шаг навстречу клиенту, который сделан для экономии его времени и предоставления комфорта. Также Трохимец подчеркнул отдельно взятый момент - наличие в энергоофисах детских игровых уголков.

"Игровые уголки для детей - это очень важно, ведь зачастую родителям нужно брать с собой маленьких детей, их нужно чем-то занять на короткое время. Этой новинкой офисы YASNO будут существенно выделяться на фоне других коммунальных сервисов и оставят только позитивные впечатления у родителей и маленьких посетителей", - отметил Трохимец.

Если же не удалось решить интересующий вопрос с помощью терминалов самообслуживания или экспресс-консультации, клиент может обсудить его и разобраться в документах непосредственно с менеджером. Но, учитывая современные реалии и повсеместную цифровизацию, YASNO делает особый акцент на online-услуги. По словам Бушмы, компания приобщает клиентов к сервисам, которые можно легко получить с помощью личного кабинета на сайте yasno.com.ua. Кроме поставки электроэнергии, на сайте компании предлагаются товары, которые сокращают расходы на электроснабжение. Клиент может ознакомиться с набором YASNO Smart, содержащий экономные LED-лампочки и двухзонный счетчик, который ведет отдельный учет электроэнергии ночью, когда она в половину дешевле дневного тарифа. Специально для смартфонов компания разработала мобильное приложение.

"Сейчас жизнь в большом городе проходит в очень быстром режиме, нет возможности тратить много времени на то, чтобы идти в офис энергокомпании. Я установила себе на телефон приложение Kyiv YASNO и с легкостью передаю показатели счетчика и оплачиваю счета", - прокомментировала удобство приложения YASNO Татьяна (32 года).

Также компания YASNO создала несколько страниц в соцсети Facebook. Эти страницы отображают зоны присутствия компании (это Киев, Донецкая и Днепропетровская области). Стоит подчеркнуть, что поставщик YASNO обеспечивает своими услугами 3,5 млн украинских семей, которые получали электроэнергию от уже известных компаний "Киевские энергетические услуги", "Донецкие энергетические услуги" и "Днепровские энергетические услуги". Чтобы не возникло путаницы с названиями компаний, менеджеры YASNO успокаивают клиентов: "Если вы были клиентом, упомянутых "энергетических услуг", и хотите пользоваться новым сервисом YASNO, вам никуда не надо бежать и что-либо переоформлять. Реквизиты компаний в счетах за электроэнергию останутся прежними, а вот качество обслуживания станет новым и современным".

Кроме online-сервисов, по словам Бушмы, компания также совершенствует традиционное средство коммуникации, а именно телефонную связь. YASNO удалось добиться значительного улучшений результатов работы call-центров и сократить время дозвона до минуты.

"Мы помним времена, когда было практически невозможно дозвониться и решить свою проблему. Сейчас сервис YASNO снизил время ожидания до 55 секунд, по сравнению с call-центрами других коммунальных служб, это существенное изменение. Для украинской практики поставщиков коммунальных услуг - это наилучший показатель", - прокомментировал результат работы call-центров YASNO Александр Трохимец, президент Ассоциации энергетики Украины. Но в компании, не планируют останавливаться на достигнутом результате и вводят новые каналы коммуникации, а именно Viber-бот и чат-бот, которые смогут максимально оперативно предоставить консультацию по наиболее типичным вопросам. Инициативы компании также приветствуют и в столичной городской администрации.

"Количество сервисов, которое предлагает бренд YASNO, увеличивается. Компания объединила не только поставку электроэнергии, а также услуги по энергоснабжению, электротранспорту и возможность использовать возобновляемые источники энергии. Увеличивается количество типов подачи информации, создаются удобства для всех категорий потребителей", - считает советник заместителя главы КГГА по вопросам жилищной политики Олег Попенко.