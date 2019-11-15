Євросоюз занепокоївся "гуманітарними конвоями" на Донбас [ Редактировать ]
Почастішання так званих "гуманітарних конвоїв" із РФ на окуповану частину Донбасу занепокоїло Євросоюз. Про це йдеться у заяві ЄС щодо продовження агресії Росії проти України. Її оприлюднили на засіданні постійної ради ОБСЄ у Відні.
У документі, європейці додали - вони досі не помітили жодних доказів того, що ці вантажі суттєво допомагають людям. І нагадали - гуманітарна допомога має надходити через міжнародні структури, а не через дірки у кордоні. У четвер на окуповану частину Донбасу заїхав черговий російський конвой тилового забезпечення бойовиків із 14 фур. Він став 89 за ліком.
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