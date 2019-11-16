Святиня чи спортивна база? За 500 метрів від Свято-Успенської Святогорської лаври, що на Донеччині, планують звести олімпійський комплекс зі стадіоном на 5 з половиною тисяч місць, готель та басейн. Настоятель монастиря, прихожани, паломники та місцеві жителі шоковані таким сусідством. Продовжать мої колеги

Свято-Успенська Святогірська лавра - духовний центр Донеччини. Близько мільйона вірян відвідують храм щороку. Софія Копитько подолала 700 кілометрів, щоб помолитися у Лаврі.

"Здесь вот просто ощущается благодать, здесь просто прекрасно благодатно. Здесь есть возможность человеку оказаться один на один с внутренним миром ну и с вечностью", - говорить Софія Копитько, паломниця з Києва.

Однак тиша та усамітнення тут під загрозою. За пів кілометра від лаври чиновники планують побудувати олімпійський комплекс.

Згідно з рішенням міськради Святогірська, на двадцяти шести гектарах виросте стадіон на 5 з половиною тисяч глядачів, готель з паркуванням та басейн на 75 метрів. Настоятель лаври, митрополит Арсеній, проти такого сусідства. Вже більше року він робить усе, щоб зберегти духовний центр Донеччини.

"Як мені замглави адміністрації заявив, що ми шукали таке місто від Бердянська і сюди і не нашли. Ну шо я скажу, якщо і нашли то невдало. Люди сюда приходят, и приходят, як в духовний центр. Якщо за 500 метрів метрів от лаври будуть включені на всю катушку у еліт ель, якщо будуть люди соответственно с трибун коментарі кричать по футбольному матчу. Як це буде сочетаться , якщо люди приїхали в тишину отдихнуть душею. Помолитися за своїх покійних", - говорить Митрополит Арсеній, настоятель Свято-Успенської Святогірської лаври.

До того ж, олімпійський комплекс хочуть звести на території національного парку, де капітальне будівництво забороняє закон. За словами екологів, це може призвести до зникнення близько двадцяти видів червонокнижних рослин та комах.

"На этой территории обетает, именно на которой отводят под застройку, 7 видов растений, которые занесены в красную книгу, из них наиболее редкие и уязвимые и семейсво архидных 2 вида. Из других видов тоесть тюльпан дубравний рябчик малий кавыль перестый, рястко буше. То что я сейчас на память помню. Кроме того тут местообетание животных. На этой же територии водится занесенная в красную книгу гадука Никольского", - говорить Віктор Дяков, завідувач наукового відділу Національного природного парку "Святі гори".

Проти будівництва і місцеві жителі. Вони неодноразово зверталися з листами-скаргами до чиновників. Збирають і нині підписи під черговою петицією.

"Наша дубовая роща была еще посажена более 500-600 лет назад и никто не знает кто ее посадил. Наш монастирь, за ней ухаживал, наши предки за ней ухаживали и зберигали залевные луга", - говорить Наталія Гутченко, жителька міста Святогірськ.

Адвокат Роман Пономарьов тримає в руках те саме рішення, за яким має розпочатися грандіозне будівництво. Дії чиновників, називає злочином.

"Територія покрита сорняковотравяною рослинністю. Бачите, в офіційному документі ДТП. Наступний документ ЦО, зроблений по цьому ДТП територія покрита, ось бачите, дренаж про який я говорив, і закладинку я зробив територія покрита ЦО територія покрита травяним покривом. Жоден з експертів, які робили детальний план території сюди на місце не виїжджав", - говорить Роман Пономарьов, адвокат.

Адвокат переконаний: рішення про будівництво олімпійського комплексу на території національного парку на святих горах - це грубе порушення закону. Відповідну заяву вже подали до правоохоронних органів. Поліція у жовтні відкрила кримінальне провадження за статтею - зловживання службовим становищем.