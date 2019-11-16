Миколаїв потерпає від бездомних тварин. На вулицях міста тисячі собак-безхатьків. Городяни жаліються на зграї агресивних чотирилапих. Як гуманно вирішити проблему? Розкаже Марина Михайловська.

"Здесь, как вы видите, живого места не осталось. Это все было пожевано, содрана шкура, вырван суствав здесь".

У Марини два собаки. Її старенький пудель став інвалідом після кількох нападів агресивних зграй. Та й сама господарка під час пробіжок в парку не раз розганяла тварин газовим балончиком. Дівчина, які і чимало інших жителів Миколаєва, вимагає, щоб влада забезпечила людям можливість вільно пересуватися містом.

"Я люблю животных, но я считаю, что собакам, которые убивают и калечат других животных, нет места на улицах нашего города. Невозможно быть защитником, спасая одних и давая зеленый свет на убивство других. Как так? ", - говорить Марина Дьячук, власниця двох собак.

Вирішити проблему мало б комунальне підприємство "Центр захисту тварин". Однак відловлювання та стерилізація бажаного ефекту наразі не дають - запевняють у центрі.

"Статистика, яку ми ведем, показує, що більше половини покусів - це покуси стирилізованими тваринами. Собака продовжує кусати людей. Ми бачимо себе як організація, яка має забезпечити безпеку саме людей", - говорить Олександр Голобродський, директор КП "Центр захисту тварин".

За 2 роки в Миколаєві з'явилося три проекти програми з регулювання чисельності безпритульних собак. Жоден поки що не знайшов одностайної підтримки серед депутатів і містян.

"Дві програми: це депутатський корпус та департамент, це відлов, стерилізація повернення на місце перебування. Якщо говорити про ту програму, яку готувало комунальне підприємство ,то це фактично відлов-стерилізація як регулювання чисельності. Також там передбачена ефтаназія", - говорить Сергій Коренев, директор департаменту ЖКГ Миколаєва.

У той же час зоозахисники переконані: в Миколаєві права тварин порушують. І виступають за гуманне та системне регулювання кількості чотирилапих безхатьків. Провели у місті вже дві виставки безпородних собак. На таких заходах можна не лише обрати нового друга, а й отримати поради фахівців, і навіть стерилізувати домашнього улюбленця.

"Якщо ми будемо вбивати чи стерилізувати, але при цьому безвідповідальні власники будуть щодня викидати тварин, викидати у необмеженій кількості, то це питання не вирішиться десятками років. Якщо візьмемося комплексно, питання буде вирішуватися дуже швидко", - говорить Олена Бардан, волонтерка

Та поки в Миколаєві не прийняли програму регулювання кількості тварин, собак на вулицях стає дедалі більше, як і постраждалих від їхніх укусів. Вже цього року зі скаргами до медиків звернулися більше як півтисячі містян.