Верховна Рада взялася за розслідування корупції в українському футболі. У парламенті створили слідчу комісію, яка вивчить діяльність президента Української федерації футболу Андрія Павелка. У чому підозрюють чиновника? Більше подробиць в матеріалі.

Він справжній "супергерой" у минулому. Андрій Павелко - "людина-посада". За минулого скликання Верховної Ради, очільник тодішньої Федерації Футболу України був і нардепом, і головою бюджетного комітету. Діяльність чиновника не раз привертала увагу активістів та журналістів.

"По Павелко уже давно, по сигналам СМИ, по сигналам общественных организаций заведена масса дел по самым разным нашим органам", - говорить Артем Франков, футбольний експерт.

"І в п’ятницю крига скресла. На розгляд депутатів винесли документ про створення тимчасової слідчої комісії. Головне завдання дослідити діяльність Павелка у підконтрольній йому Українській Асоціації Футболу", - говорить Роман Бочкала, координатор ГО "Стоп Корупції".

"Пропонується створити комісію з метою забезпечення повного та об’єктивного розслідування з метою встановлення корупції в Українській Асоціації Футболу, яка раніше мала назву Федерація Футболу України", - говорить Сергій Кальченко, народний депутат, "Слуга Народу".

"За 260 - постанова прийнята в цілому. Дякую".

За створення ТСК відмовилися голосувати нардепи з "Європейської Солідарності". Мовляв, завдяки очільнику асоціації - український футбол на "підйомі".

"Збірна України з футболу за довгий час вийшла напряму зі своєї групи на чемпіонат Європи. Це асоціація українська футбольна під керівництвом Андрія Павелка. Молодіжна збірна - стала чемпіоном світу. В це ніхто не вірив - асоціація футболу під керівництвом Павелка", - говорить Артур Герасимов, народний депутат, "Європейська Солідарність".

І така позиція народних депутатів із Європейської Солідарності невипадкова, пояснюють експерти.

"Павелко был далеко не рядовой член БПП, он народный депутат, да еще и глава бюджетного комитета, то разумеется его деяния, любые деяния всячески покрывались на высоком уровне", - говорить Артем Франков, футбольний експерт.

Есть сборная Украины, а есть совершенно конкретные хищения государственного бюджета. Больше миллиарда гривен было выделено на строительство вот этих вот преславутых полей.

А якщо бути точнішими: один мільярд 250 мільйонів гривень. І все це для майбутнього українського футболу.

"Чтобы мы строили для наших детей".

Але будувати не поспішають.

"Полей как таковых нет. Что только по Киеву из 32 провернных полей, построенно только 3. Вдумайтесь, они не только получили предоплату по всем этим делам, по своим завышенным ценам, фактически уже украв эти деньги, но они ничего не дали на выходе", - говорить Артем Франков, футбольний експерт.

Це футбольний майданчик для міні-футболу біля Гімназії на столичній Оболоні. Роботи тут тільки розпочинають. Хоча вже мали закінчити. За даними фахівців, стелити штучні поля взимку заборонено. А значить футбольне поле зробити в терміни не встигнуть. А на черзі ще 28 таких полів. Більшість для шкіл та навчальних закладів.

Ось цій школі 210 пощастило. Там майданчик побудували. Ось це - символ компанії FFU-Production, яка і виробляє штучні газони в Україні. Завод збудували за 8 мільйонів Євро. Все начеб-то за останнім словом техніки.

Ось бачите це американська частина, а це німецька. Ми розробили технології завдяки нашим німецьким партнерам. Тут переробляють автомобільні покришки. Устаткування зі США. А взагалі у нас тут все як у Німеччині.

Устаткування для нового заводу купували в країнах Європи та США. Але посередником стала арабська компанія S.D.T FZE. Така логістика - невипадкова, переконують експерти.

"Да хотя бы при закупке вот этой вот аппаратуры для завода. Через Эмираты, да да да. С какой-то радости 20 процентов стоимости этой аппаратуры оседало. Ой они очень не любят эту тему", - говорить Артем Франков, футбольний експерт.

"Гроші насправді не пропали, гроші були вкрадені. Гроші, вони не можуть нікуди пропасти. Ви знаєте, за підрахунками журналістів - розслідувачів, загалом пан Павелко вивів в офшори. Ви можете собі уявити взагалі, які це гроші. Тому коли ми кажемо зелені поля - знаєте, це не зелені поля. Це просто зелені долари, які просто йшли ешелонами за кордон", - говорить Роман Бочкала, координатор ГО "Стопкорупції".

Громадський діяч додає - cитуація навколо скандального заводу нагадує справу Свинарчуків. Адже чиновник збагачувався на лояльності колишньої влади. А саме підприємство існувало лише для картинки та відмивання грошей. Адже чиновник зміг вивести більше мільйона доларів.

"А хто та що дозволяв пану Павелку отак красти необачно, так знаете, ніби немае взагалі ніякої відповідальності, кримінального кодексу і так далі. Тобто, взагалі таке дивне враження складається, що людина була впевнена в тому, що ван буде безнаказана. І оця от компанія,цей завод ФФУ продакшн який лише номінально контролювався Федерацією Футболу України, а фактично це була приватна лавочка пана Павелка", - говорить Роман Бочкала, координатор ГО "Стопкорупції".

"Другой вопрос, что эти дела не реализовуются, не доведены до ума, до суда, до конкретных решений, потому что существовала политическая крыша", - говорить Артем Франков, футбольний експерт.

Тож поки що віз і нині там. І все залежить від ТСК, створеної у парламенті.