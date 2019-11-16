Неспокійно сьогодні й у Барселоні. Прихильники незалежності Каталонії пригрозили місту транспортною блокадою. Кілька сотень людей окупували одну із залізничних станцій міста. Утім поліція - не пустила активістів на платформи та витіснила їх на вулицю. Мітингарі вимагали звільнити каталонських політиків, які опинилися за гратами за організацію референдуму про незалежність регіону два роки тому. Акції протесту не вщухають у Барселоні вже місяць.

"Вирок каталонським лідерам неприйнятний, це справжні політичні репресії. Ми хочемо привернути міжнародну увагу до цієї проблеми, хочемо аби Європа врешті втрутилася й відстоювала демократичні принципи. Люди мають знати, що відбувається з каталонцями", - говорить Марина, учасниця акції протесту.