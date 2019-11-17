У Гонконзі не стихають запеклі сутички демонстрантів із поліцією [ Редактировать ]
У Гонконзі не стихають запеклі сутички демонстрантів із поліцією.
Сьогодні мітингарі спорудили катапульти для запуску пляшок з коктейлями Молотова та кидали їх у силовиків. В одного правоохоронця влучили стрілою з лука. Він дістав поранення ноги. Поліція для розгону мітингувальників застосувала сльозогінний газ, гумові кулі та водомет. Нова хвиля протестів в автономії піднялась після загибелі одного з активістів 8 листопада. 22-річний студент помер під час заворушень від травм .
"Ситуація загострюється щодня. Іноді здається, що ніхто не хоче дослухатися до наших вимог. Влада не йде на контакт, їй байдуже до того, чого прагне молодь. Тож я не думаю, що цей конфлікт скоро вичерпається. Буде ще спекотніше", - говорить Тедді, житель Гонконгу.
Мало хто в Гонконгу тішиться з того, що відбувається на вулицях. Будівлі понівечені, людям складно добиратися на роботу, бо постійні перебої з транспортом. Проте, в усьому винен уряд. Бо якби все було добре, протестів би не було", - говорить Вонг, житель Гонконгу.
по теме
У Гонконзі протестувальники надягати заборонені владою маски
Раніше влада видала розпорядження про заборону використання масок у громадських місцях
Вулиці Гонконгу перетворилися на зону бойових дій
Масштабні заворушення у Гонконгу. Вулиці міста практично перетворилися на зону бойових дій. Біля будівлі Китайського університету активісти закидали поліцію коктейлями Молотова
У Гонконгу студенти розпочали нову хвилю антиурядових протестів
У Гонкозі знову палять сміттєві баки й трощать вітрини магазинів. Нову хвилю антиурядових протестів розпочали студенти
У Гонконгу поліцейський вистрелив у мітингувальника
Стан пораненого критичний. Інцидент стався під час сутичок із правоохоронцями, коли демонстранти розкидали сміття на автотрасах, аби спричинити транспортний хаос у ранкову годину пік
Гонконг охопили масові протести
Смерть на День народження. У Каліфорнії учень відкрив вогонь по однокласниках у день свого 16-річчя - двоє підлітків загинули на місці, ще трьох ушпиталили з кульовими пораненнями