У Гонконзі не стихають запеклі сутички демонстрантів із поліцією.

Сьогодні мітингарі спорудили катапульти для запуску пляшок з коктейлями Молотова та кидали їх у силовиків. В одного правоохоронця влучили стрілою з лука. Він дістав поранення ноги. Поліція для розгону мітингувальників застосувала сльозогінний газ, гумові кулі та водомет. Нова хвиля протестів в автономії піднялась після загибелі одного з активістів 8 листопада. 22-річний студент помер під час заворушень від травм .

"Ситуація загострюється щодня. Іноді здається, що ніхто не хоче дослухатися до наших вимог. Влада не йде на контакт, їй байдуже до того, чого прагне молодь. Тож я не думаю, що цей конфлікт скоро вичерпається. Буде ще спекотніше", - говорить Тедді, житель Гонконгу.

Мало хто в Гонконгу тішиться з того, що відбувається на вулицях. Будівлі понівечені, людям складно добиратися на роботу, бо постійні перебої з транспортом. Проте, в усьому винен уряд. Бо якби все було добре, протестів би не було", - говорить Вонг, житель Гонконгу.