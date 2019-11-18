Возле Петровского разминировали 12 гектаров территории [ Редактировать ]
13 ноября взрывотехники начали разминирование в районе разведения сил возле населенных пунктов Петровское-Богдановка Волновахского района Донецкой области. Об этом говорится на сайте ГСЧС.
Пиротехники ГСЧС с начала работ обследовали территорию площадью 12 гектаров и обезвредили 89 единиц взрывоопасных предметов.
"По состоянию на 14:00 17 ноября пиротехниками ГСЧС была обследована территория площадью 2,6 га, были изъяты и обезврежены установленным способом 40 единиц взрывоопасных предметов и 35 единиц патронов различного калибра".
Ранее сообщалось, что в Золотом отменяют режим ограничений на перемещение.
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