13 ноября взрывотехники начали разминирование в районе разведения сил возле населенных пунктов Петровское-Богдановка Волновахского района Донецкой области. Об этом говорится на сайте ГСЧС.

Пиротехники ГСЧС с начала работ обследовали территорию площадью 12 гектаров и обезвредили 89 единиц взрывоопасных предметов.

"По состоянию на 14:00 17 ноября пиротехниками ГСЧС была обследована территория площадью 2,6 га, были изъяты и обезврежены установленным способом 40 единиц взрывоопасных предметов и 35 единиц патронов различного калибра".

Ранее сообщалось, что в Золотом отменяют режим ограничений на перемещение.